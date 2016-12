Kinderen staan voor hartverscheurende keuze na aanslag in Berlijn

Elyakim (28) en zijn zus Chen (26) moeten een moeilijke beslissing maken. Blijven ze bij hun vader, die voor zijn leven vecht na de aanslag in Berlijn? Of gaan ze terug naar Israël om hun moeder te begraven die bij de aanslag om het leven kwam?

Dalia en Rami Elyakim zijn gek op reizen. Het leek ze dan ook leuk om vanuit hun thuisland Israël op vakantie te gaan naar Berlijn. Daar zouden ze Kerstmis écht kunnen beleven. De droomreis van de 2 veranderde echter in nachtmerrie.

Aanslag kerstmarkt

Afgelopen maandag reed Anis Amri met een vrachtwagen in op een kerstmarkt en maakte daarbij 12 doden, waaronder Dalia. Haar man Rami overleefde de aanslag op het nippertje maar vecht momenteel in het ziekenhuis voor zijn leven.

Tv

Rami’s broer, Ofer, doet in The Daily Mail zijn verhaal. ”We hoorden maandagavond op tv over de aanslag”, zegt hij. ”Ik wist wel dat zij in Berlijn waren. We hoopten dat zij er niet bij betrokken waren en deden alles om hen te bereiken. Ik kreeg ze niet te pakken op hun telefoon, maar ging toch slapen met de gedachte dat de volgende ochtend alles wel in orde zou zijn.”

Vliegtuig naar Berlijn

Dit was niet het geval: in het hotel bleek namelijk dat het bed van de 2 onbeslapen was. ”Ik heb toen onmiddellijk het vliegtuig genomen naar Berlijn. Toen wist ik nog niets, maar wist wel dat het beter zou zijn om daar te zijn.” Toen Ofer in Berlijn aankwam, werd hij opgewacht door vertegenwoordigers van de Israëlische ambassade.

Operaties

Ofer kreeg te horen dat zijn broer en schoonzus betrokken waren bij het ongeluk. Toch werd zijn schoonzus pas woensdag officieel doodverklaard. ”48 uur om iemand te identificeren, dat is frustrerend. Het is gewoon te lang.” Zijn broer Rami op dit moment in het ziekenhuis voor zijn leven. Hij zal morgen worden geopereerd en later in de week volgt er nog een ingreep. De artsen hopen dat Rami na die laatste ingreep stabiel genoeg zal zijn om volgend weekend naar Israël te worden overgebracht.

Moeilijke keuze

Tot die tijd staan de kinderen van het stel, Elyakim (28) en zijn zus Chen (26) voor een moeilijke keuze. Hun moeder wordt overgebracht naar Israël om daar begraven te worden, en het liefst gaan ze met haar mee. Maar tegelijkertijd durven ze hun vader die in het ziekenhuis ligt niet alleen te laten. De 2 zijn nog geen moment van zijn zijde geweken.

BEKIJK OOK: Roos was op de kerstmarkt in Berlijn

LEES OOK:

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Facebook/Shutterstock