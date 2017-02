Kinderen met déze namen gaan waarschijnlijk dit jaar uit huis

Heb jij je zoon of dochter het liefst nog even thuis of wordt het wel tijd dat ze uitvliegen? Kinderen met deze namen gaan waarschijnlijk dit jaar uit huis.

Volgens opvoedkundige Marina van der Wal is de ideale leeftijd waarop kinderen uit huis gaan 18 jaar. In de tijd dat deze jongens en meisjes geboren werden, waren deze namen heel populair. Je zou dus kunnen zeggen dat er een grote kans is dat deze jongens dit jaar het huis van paps en mams gaan verlaten:

Tim Thomas Max Nick Rick Daan Lars Kevin Niels Tom

En de dames die het ouderlijk huis gaan verlaten dit jaar:

Sanne Lisa Anne Anouk Julia Iris Romy Amber Laura Demi

Natuurlijk is niet iedereen op deze leeftijd al klaar om op zichzelf te gaan wonen, maar het is toch leuk om even te checken of jouw kind wel of niet nog een tijdje thuis blijft wonen. Of een goede stok achter de deur als je het zelf wel ziet zitten om het huis alleen te hebben.

Bron: Meertens.knaw.nl. Beeld: iStock