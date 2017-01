De klacht van deze man over een zelfbruin-handschoen is eigenlijk heel romantisch

De een betuigt z’n liefde met bloemen en bonbons, de ander zegt het met lieve woordjes. Matt Edwards laat z’n verloofde zien hoeveel hij van haar houdt door haar te helpen met haar beautyregime.

Matt schiet namelijk te hulp wanneer zijn verloofde met zelfbruiner aan de slag gaat. Met een speciale zelfbruiner-handschoen smeert hij de plekjes in waar ze zelf niet bij kan. Er is alleen één probleem: de handschoen is veel te klein voor Matts grote mannenhanden.

Gemiddelde maat

Hij schreef daarom een berichtje aan de fabrikant via Facebook. “Mijn verloofde maakt net als veel andere vrouwen graag gebruik van jullie zelfbruiners en ze heeft dan ook geen klacht over het product. Maar ik wel… Ik, en ik denk vele mannen met mij, assisteer mijn lieftallige partner bij haar zelfbruin-procedure. Mijn enige klacht is echter dat jullie handschoen niet geschikt is voor mijn handen. Mijn handen zijn een gemiddelde maat, dus ik denk dat er meer mannen zijn bij wie deze handschoen niet past”, schrijft Matt.

“Ik weet zeker dat, tot mijn tegenzin, mijn prachtige verloofde met liefde gebruik blijft maken van jullie producten ongeacht mijn probleem. Maar alsjeblieft, maak in de toekomst de handschoen iets groter voor al die mannen die de vrouw van wie ze houden assisteren.”

Reacties

Zijn bericht kreeg meer dan 32.000 likes en 9000 reacties en jawel: daar zaten een hoop mannen bij die zich helemaal herkenden in zijn klacht. Het merk zelf, Bondi Sands, heeft nog niet gereageerd.

Bron: Metro UK. Beeld: Facebook