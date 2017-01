Kleindochter vertelt aan oma dat ze biseksueel is en dan doet oma dít

Een paar weken geleden vertelde de 21-jarige Suna uit Zuidwolde aan haar oma dat ze biseksueel is. De reactie van haar oma had ze niet zien aankomen!

Regenboogtrui

Een aantal weken later had de 87-jarige oma namelijk een cadeautje voor Suna: een zelfgebreide regenboogtrui! De regenboog is het symbool van de homogemeenschap. Suna vond het zo’n lief gebaar, dat ze een foto van haar oma met de trui online plaatste. De foto werd opgepikt op Twitter, en toe ging het hard…

Beroemd

De foto van haar oma ging het hele internet over. “Ik heb oma gisteren gebeld om te vertellen dat ze beroemd is op internet”, schrijft Suna. “Jullie hebben geen idee hoe blij ze is. Dankjewel!”

Called my grandma today, to tell her she is internet famous. You guys have no idea how happy she is! Thank you! #lgbt #rainbowgrandma

— Suna Huls (@sunahuls4) January 29, 2017