Aangrijpend: kleindochter zingt voor haar stervende opa

Een Mexicaans meisje hoorde dat haar opa zou overlijden, dus reed ze 3 uur naar hem toe om voor het laatst voor hem te zingen. “Ik kon hem niet laten gaan, zonder voor het laatst voor hem te zingen”

In de emotionele video barst ze in huilen uit, als ze voor haar stervende opa zingt. Daarna delen ze een knuffel: “Mijn tante belde me om te zeggen dat hij was gestopt met eten, dus besloot ik meteen langs te gaan om hem vaarwel te zeggen. Hij was mijn grootste fan en zei altijd dat ik méér kon. Ik dacht dat voor hem zingen misschien iets voor hem zou kunnen betekenen.”

Allebei vonden ze door haar lied rust in de hartverscheurende situatie, vertelde ze na afloop. In de video is het bijzondere moment vastgelegd.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: LittleThings, MSN. Beeld: iStock

De mooiste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.