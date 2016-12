Julia Hollifield keek ontzettend uit naar haar bruiloft, maar op de grote dag lag haar oma in het ziekenhuis. Julia kon zich een bruiloft zonder haar oma niet voorstellen, dus besloot ze haar tussen de ceremonie en receptie te verrassen met een bezoekje.

Samen met haar man maakte ze een tussenstop bij het ziekenhuis. Toen haar oma haar zag in haar trouwjurk was ze in shock. ”Je kon niet naar mijn bruiloft komen, dus komen wij naar jou,” vertelt Julia voordat ze haar oma omhelst.

Bron en beeld: Littlethings.com/KIJK.