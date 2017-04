Vrouw zit klem tussen deuren metro en wordt genegeerd door omstanders

Een vrouw is klem komen te zitten tussen deuren van de metro in New York. Bovenstaande video ervan gaat viral, omdat omstanders helemaal niets doen om haar te helpen.

“Tragisch,” was een van de reacties bij CBS New York na het zien van de clip. “Hoe kun je daar nu voorbij lopen en NIETS zeggen?” Een van de personen die passeert is zelfs een medewerker van de metro, maar bij de New York Post wordt gemeld dat zij vóór het filmpje al gesproken had met de vrouw om haar te informeren dat hulp onderweg was.

Reactie

Gelukkig was de vrouw ongedeerd, vertelt een woordvoerder van MTA, het vervoersbedrijf. “Hoewel dit natuurlijk een vervelend voorval is, werd de passagier meteen daarna in veiligheid gesteld,” zegt Beth DeFalco. “Omdat de deuren niet volledig sloten, kon de metro niet wegrijden.”

De (nog onbekende) vrouw probeerde snel het treinstel uit te komen bij de Bronx, toen ze te laat doorhad dat ze al bij het station waren beland. Ze kwam net niet op tijd weg. De conducteur kwam uiteindelijk met de sleutels om haar uit de benarde positie te bevrijden.

Wat een nachtmerrie.

