Jessica Penoyer uit het Amerikaanse Arizona wist niet wat haar overkwam, toen vorige week plotseling haar kleine buurjongetje (5) aanbelde. Hij droeg zijn zusje van 2 maanden in zijn armpjes en zei: “Mijn mama ligt dood in de douche. Wil jij voor ons zorgen?”

Jessica twijfelde geen moment, belde 911 en snelde naar het huis van haar buurvrouw. Daar vond ze de moeder van de kindjes bewusteloos in de badkuip, terwijl de douchekraan nog openstond.

Aanval

Moeder Kaitlyn had een epileptische aanval gehad. Het enige wat ze zich nog kon herinneren, was dat ze haar kindjes op bed had gelegd en onder de douche stapte. “Mijn zoontje heeft mijn leven gered. Ik lag onder de kraan. Als hij geen hulp was gaan halen, was ik verdronken.”

Kruk gepakt

De 5-jarige Salvatore lag in bed toen hij zijn moeder hoorde vallen. Hij heeft zelf zijn kleine zusje uit bed gehaald, in een dekentje gewikkeld en haar meegenomen naar de woonkamer. Vervolgens heeft hij een kruk gepakt, is naar de garage gelopen en heeft de garagedeur open weten te maken. Daarna heeft hij zijn zusje uit de woonkamer gehaald en haar naar het huis van de buurvrouw gedragen.

Traumatisch

Het hele incident is vrij traumatisch geweest voor de kleine Salvatore, zegt zijn moeder. “Hij vraagt me nu elke dag 100 keer of het goed gaat. Hij vraagt of ik weer een aanval krijg. En of ik weer doodga. Nee, ik ga vandaag niet dood, zeg ik dan.” Salvatore vertelde tegen zijn oma dat hij zijn zusje had meegenomen naar de buren, omdat hij niet wilde dat zij hun ‘dode’ moeder zou zien.

Voorbeeld

Het jochie is door de plaatselijke brandweer geëerd: een brandweerwagen bracht een bezoekje aan het huis van het gezin. Salvatore kreeg een certificaat, een helm en een t-shirt. De brandweermannen vinden dat andere ouders het verhaal als een voorbeeld moeten zien, en met hun kinderen moeten praten over wat ze moeten doen bij noodgevallen.

