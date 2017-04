De ‘knapste crimineel ooit’ is niet welkom in Groot-Brittannië

De politiefoto van crimineel Jeremy Meeks ging in 2014 de hele wereld over. Veel vrouwen waren het erover eens: dít was de knapste boef die ze ooit hadden gezien. Inmiddels werkt Jeremy als model, maar toen hij gisteren in Londen landde voor een modellenklus, werd hij direct weer het land uitgezet.

De Amerikaanse Jeremy Meeks (32) zat in 2014 vast voor criminele bendeactiviteiten en werd in 2015 weer in de cel gezet voor verboden wapenbezit. In maart 2016 kwam hij op vrije voeten en gooide hij zijn leven om: hij wilde model worden. Dat leek de goede kant op te gaan. Hij stond afgelopen februari op de catwalk tijdens New York Fashion Week en deze week staat hij voor het eerst op de cover van een Brits tijdschrijft.

Lanceringsfeestje

Jeremy vloog maandag naar Londen om het lanceringsfeestje van zijn coverdebuut bij te wonen. Maar nadat hij geland was op vliegveld Heathrow, werd hij bij de paspoortcontrole aangehouden door de douane. Hij mocht het land niet in, ondanks dat hij – volgens zijn manager – de juiste papieren had. Hij zou een geldig visum en een brief van de reclassering bij zich hebben gehad.

Ondervraagd

Het model moest 8 uur wachten in een apart kamertje. “Hij werd gefouilleerd, ondervraagd en moest vingerafdrukken afgeven”, zegt de manager tegen Daily Mail. “Hij werd niet gearresteerd, maar ze hebben hem wel het land uitgezet.”

Verdrietig

Jeremy werd onder politiebegeleiding weer op een vliegtuig naar de Verenigde Staten gezet. Er werd volgens de manager geen uitleg gegeven: “Ze zeiden alleen dat je niet zomaar zonder reden het Verenigd Koninkrijk in mag. Jeremy is er heel verdrietig over. Hij was juist net op het goede pad. Hopelijk was dit slechts een kleine tegenslag en kan hij vanaf nu weer verder met zijn nieuwe leven.”

Bron: Daily Mail. Beeld: Getty