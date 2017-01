Déze Nederlandse man is uitgeroepen tot knapste man van 2016

99 andere beroemde mannen (inclusief David Beckham!) heeft hij moeten verslaan om de titel te krijgen. Welke Nederlandse man is uitgeroepen tot knapste man van 2016?

Niemand minder dan acteur Michiel Huisman mag zich de knapste man van de wereld van 2016 noemen. Dat is een hele mond vol. Maar wij snappen heel goed waarom. Het enige wat we kunnen doen, is je laten zien waarom deze man deze titel heeft gekregen. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden en een beeld van Michiel Huisman zegt nog veel meer:

#tbt walking to set with my brothers Guys, I miss you! #harleyandthedavidsons Een foto die is geplaatst door Michiel Huisman (@michielhuisman) op 15 Dec 2016 om 8:41 PST

Repost from @iheartmaarten Michiel Huisman + fellow 🇳🇱 for Harely & the Davidsons…. @contourbygetty @gettyentertainment @tvguidemagazine @tvinsider @michielhuisman xMdB Een foto die is geplaatst door Michiel Huisman (@michielhuisman) op 4 Aug 2016 om 11:14 PDT

Throwback to last month’s @gq #tbt Een foto die is geplaatst door Michiel Huisman (@michielhuisman) op 14 Apr 2016 om 2:50 PDT

Gotcha! Een foto die is geplaatst door Michiel Huisman (@michielhuisman) op 31 Okt 2015 om 8:54 PDT

Good morning Toronto 🇨🇦 Een foto die is geplaatst door Michiel Huisman (@michielhuisman) op 2 Sep 2016 om 7:28 PDT

Bron: Show.nl. Beeld: Instagram.