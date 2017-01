Altijd al voor de koning willen werken? Er is een bijzondere vacature

Op zoek naar een nieuwe baan en zou je niets leuker vinden dan werken voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima? Goed nieuws: er is een vacature (tekst gaat verder onder video).

Het koningspaar is op zoek naar een koetsier. Wat dat inhoudt? Je traint en verzorgt de paarden en je stuurt de paarden aan vanaf de bok of vanaf het zadel. Daarnaast zorg je dat de Koninklijke familie optimaal kan functioneren en bied je waar nodig ondersteuning bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Flexibel

Daar moet je natuurlijk voor kunnen paardrijden, maar ook het uitmesten van de stallen en het onderhouden van de manage horen bij je vaste taken. Als je meerdere talen spreekt, flexibel en initiatiefrijk bent en ook nog een een relevante opleiding hebt gevolgd, maak je alleen maar meer kans. Denk jij een kans te maken? Je kunt tot 15 februari solliciteren via vacature@dkh.nl. In de volledige vacature vind je eventueel nog meer informatie (incl. het salaris).



Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.