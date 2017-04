“Koning noemde rapper Ali B ‘ouwe kut-Marokkaan'”

Het lijkt meer een aflevering van Lucky TV dan een echt verhaal, maar de koning zou Ali B een ‘kut-Marokkaan’ hebben genoemd. Dat schrijft Peter Buwalda in zijn column in de Volkskrant, zoals te zien is in de video hierboven (vanaf 00:29).

Ali had een goed verhaal nodig voor zijn vrienden en vroeg aan Willem-Alexander of hij wat tafelzilver mocht meenemen. De koning vond dat geen probleem, maar kwam vervolgens bij het afscheid wel met deze opvallende uitspraak…

Bron: Show.nl. Beeld: ANP foto

