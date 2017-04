Dít is hoe koning Willem-Alexander zijn vrouw Máxima omschrijft

Wij zien Máxima als de altijd enthousiaste koningin op officiële gelegenheden. Maar hoe zou ze thuis zijn, als vrouw van koning Willem-Alexander? In het interview ter ere van zijn 50e verjaardag vertelt de koning hoeveel Máxima voor hem betekent.

“Ze betekent alles voor me”, aldus de koning. “Mijn geluk thuis, mijn kinderen, alles heb ik dankzij haar. Maar ze is ook een maatje, een sparringpartner. Ze is kritisch. Ze is ook heel erg zorgzaam. En ook vergevingsgezind, als ik af en toe nukkig ben.”

‘Heel bijzondere vrouw’

Het mag duidelijk zijn: Willem-Alexander prijst zich ontzettend gelukkig met Máxima: “Ze is gewoon een hele bijzondere vrouw. Ik heb heel veel geluk dat ik haar ontmoet heb. En nog een groter geluk dat zij haar leven met mij wilde delen.” En wat de koning betreft mag dat nog heel lang duren: “We beginnen pas net. We zijn pas net 18 jaar samen en we hebben nog heel lang te gaan, gelukkig.”

Speciaal voor de 50e verjaardag van onze koning is het boek Een koning om in te lijsten uitgebracht, dat een ontzettend leuk inkijkje geeft in het leven van onze koning. Je kunt het hier kopen voor slechts €19.95. Het wordt gratis thuisbezorgd.

LEES OOK:

Bron: NOS. Beeld: ANP

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!