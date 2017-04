Elke keer als koning Willem-Alexander aan het bed van Friso zat, hoopte hij op een teken

Koning Willem-Alexander krijgt tranen in zijn ogen op het moment dat interviewer Wilfried de Jong naar zijn broer Friso vraagt. In het interview ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de koning vertelt hij openhartig over de dood van zijn broer. “Je hoopt gewoon.”

Hij hoopte altijd op een teken dat het beter zou gaan, zegt de koning. “En soms waren die tekens er ook wel. Maar dan zeiden ze: neem dat als een geschenk, neem het niet als hoop.”

Geen progressie meer

Prins Friso lag 1,5 jaar in coma na een ski-ongeluk in Oostenrijk. “Op een gegeven moment is het ook wel duidelijk dat er geen progressie meer is, dat er weinig hoop meer is”, zegt Willem-Alexander. Friso overleed in 2013.

Litteken dat nooit zal helen

Op de vraag of het voor de koning een litteken is dat nooit meer zal helen, knikt hij geëmotioneerd. “Maar dan zet u dit gezicht op en moet u maar weer door”, zegt de Jong, waarop de koning weer knikt.

Bron: NOS. Beeld: ANP