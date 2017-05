Koningin Elizabeth (91) zit nog graag zelf achter het stuur

De Britse koningin Elizabeth rijdt af en toe nog zelf in haar auto zonder chauffeur. Vorige week nog. En de foto’s die daarvan gemaakt zijn, gaan heel internet over.

Overigens heeft haar man, prins Philip (95), zijn openbare taken neergelegd (zie video).

Zo werd ze vorige week nog gezien toen ze in haar groene Jaguar terugreed van de kerkdienst in Windsor Park, vlakbij Londen.

The Queen is spotted driving a Jaguar back from church service in Windsor Park https://t.co/PoKBUjIpMa pic.twitter.com/Zg9hjESdHJ

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 8 mei 2017