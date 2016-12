Koningin Máxima geeft €200.000 euro uit aan kleding

Het bedrag van al die geweldige jurkjes en broekpakken van Koningin Máxima bij elkaar: een luttele 2 ton. En dat alleen in 2016. Wij kunnen er een huis van kopen, maar zij geeft het uit aan een (laten we eerlijk zijn: indrukwekkende!) garderobe.

Weten waar dat geld precies heen ging? Dit waren de opvallendste outfits van Máxima in 2016. En het jaar daarvoor was ze ook een pláátje. Máxima mag dan dol zijn op chique designers als Claes Iversen en Valentino, volgens kenners geeft ze helemaal niet zo’n gek bedrag uit in vergelijking met andere koningshuizen. Als je weet dat de Engelse Kate Middleton bijvoorbeeld bijna 90.000 dollar spendeerde in een week, valt die 2 ton van Máxima reuze mee!

In één van die prachtige jurken is Máxima een uitstekende ‘assistente’ voor haar man.

