Wat een helden: Koos en Remco redden 2 vrouwen uit zinkende auto

Een auto met 2 vrouwen is in Bovensmilde in de Drentsche Hoofdvaart terecht gekomen. De bestuurster week uit voor een taxibusje dat uit een parkeervak schoot. Gelukkig voor de vrouwen waren Remco Otter (23) en Koos Antoons (25) in de buurt.

De 2 mannen zagen het ongeluk gebeuren en reageerden meteen.

Ziekenhuis

Een van de vrouwen kon zelf uit de auto komen, de andere werd door de mannen uit haar benarde positie gered. Het slachtoffer is vervolgens door buurtbewoners opgevangen. Beide vrouwen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar maken het goed. De auto moet met een kraan uit het water worden gehaald.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron en beeld: Hart van Nederland/KIJK