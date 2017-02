Koppel laat niet levensvatbare dochter geboren worden om anderen te helpen

De Amerikaanse Keri en Royce wisten al vroeg in de zwangerschap dat hun kind niet levensvatbaar zou zijn. Toch laten ze Eva geboren worden, om anderen te helpen.

“Dit is het perfecte hartje van onze dochter”, schreef Keri in december op Facebook bij een echo van haar dochter Eva. “Ze heeft perfecte voetjes en perfecte handjes. Ze heeft perfecte nieren, longen en een perfecte lever. Helaas heeft ze geen perfecte hersenen.”

Anencefalie

Het blijde nieuws van de zwangerschap werd voor Keri en Royce ruw verstoord door het nieuws dat hun ongeboren dochter anencefalie heeft. Dat is een ernstige stoornis waardoor de hersenen niet of nauwelijks zijn aangemaakt. Dit betekent dat Eva nooit levensvatbaar zal zijn.

Gezonde organen

Ondanks dit verschrikkelijk verdrietige nieuws besloot Keri om de zwangerschap door te zetten. De reden: als ze Eva lieten groeien, zouden haar gezonde organen ook groeien. “Zo kan Eva, en daarmee haar leven, groeien en doorgegeven worden door middel van donatie.”

Huldebetuiging

Inmiddels is Keri ruim 7 maanden zwanger. Nu de geboorte dichterbij komt heeft haar man Royce een huldebetuiging op Facebook geplaatst, die in drie dagen al bijna 17.000 keer is gedeeld.

Superheld

“Ik denk terug aan het moment dat we erachter kwamen dat Eva niet perfect is”, schrijft hij. “Na nog geen 30 seconden hysterisch huilen keek Keri ineens op en vroeg ze: ‘Als ik haar in mijn buik houd, kunnen we dan haar organen doneren?’. Ik lag in puin, maar op dat moment kon ik alleen maar met bewondering naar haar kijken. Het was alsof ik een toeschouwer van mijn eigen leven was en toekeek hoe een superheld haar krachten vond.”

Wonder

Het stel troost zich met de gedachte dat Eva straks een wonder kan zijn. “Er is ergens een familie die verdriet heeft en hoopt op een wonder, wetende dat daar een andere baby voor moet sterven. Eva kan dat wonder zijn.”

Bekijk ook: Ingeborg (40) heeft een hersentumor die blijft groeien

LEES OOK:

Bron: RTL Nieuws, beeld: iStock