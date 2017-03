Baby’s zijn altijd al leuk, maar baby’s met een enorme haardos zijn helemaal schattig! (zie video) De kleine Oliver Dunn uit Idaho werd geboren met een gigantische kuif. Zijn haardos was zelfs al op de echo te zien. “Het ziet eruit alsof hij geëlektrocuteerd is!”

Tijdens de 20 weken-echo kwamen de ouders van Oliver erachter dat hij flink wat haar had. “De dokter zei: ‘wauw, die heeft heel veel haar’. Maar zelfs ik was in shock toen bij de geboorte bleek hoeveel haar hij werkelijk had. Er kwamen artsen en verpleegsters uit andere kamers, alleen maar om naar zijn haar te kijken.”

Oncontroleerbaar

Inmiddels is Oliver 5 maanden oud en zijn kuif is al ruim 12 centimeter lang. “Hij heeft geen haar verloren, het is sinds zijn geboorte alleen maar dikker en langer geworden.” Het haar is totaal oncontroleerbaar. “Het lijkt bijna statisch”, zegt zijn moeder. “Alsof hij geëlektrocuteerd is! Wat ik ook probeer, ik krijg het niet plat.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Metro.co.uk. Beeld: Facebook, Istock