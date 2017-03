Ashley (21) maakt kunstwerk van haar huidziekte

Toen Ashley Soto op haar twaalfde te horen kreeg dat ze de huidziekte vitiligo heeft, besloot ze haar lijf te verbergen voor de wereld. “Door dit te doen, accepteer ik mezelf meer dan vroeger.”

De Amerikaanse heeft over haar hele lijf melkwitte plekken door een gebrek aan huidpigment. Nadat een meisje haar op het strand vroeg of ze soms in bleek gedoucht had, besloot ze voortaan alleen nog shirts met lange mouwen en lange broeken te dragen. “Ik wilde niet dat mensen me zouden uitlachen”, vertelt Ashley aan Daily Mail.

Een bericht gedeeld door Ash Soto (@radiantbambi) op 13 Jan 2017 om 1:11 PST

Accepteren

Maar toen Ashley aan het einde was van haar tienerjaren, besloot ze dat ze zichzelf niet langer wilde verstoppen. Sterker nog, ze wilde een manier vinden om van zichzelf en haar huid te gaan houden. Toen ze haar vlekken voor de grap een keer omlijnde met een zwarte stift, besefte ze hoe bijzonder en mooi haar huid eigenlijk was. “Die zwarte stift benadrukte de verschillende kleuren van mijn huid en ik ontdekt dat ik mijn imperfecties op deze manier in een positief daglicht kon zetten.” De foto’s deelt ze op Instagram.

Een bericht gedeeld door Ash Soto (@radiantbambi) op 20 Feb 2017 om 6:41 PST

Een bericht gedeeld door Ash Soto (@radiantbambi) op 13 Feb 2017 om 5:03 PST

Een bericht gedeeld door Ash Soto (@radiantbambi) op 17 Dec 2016 om 6:02 PST

VIDEO: Spiritueel vlogger Manon: “Omarm je uniekheid.”

LEES OOK:

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock