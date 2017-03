Laatste wens van Filip (7) gaat in vervulling

Filip Kwasny had voor zijn dood nog slechts één wens: in dezelfde kist als zijn overleden moeder begraven worden, zodat zij in de hemel voor hem kan zorgen. De jongen uit het Engelse Colchester was al een tijd uitbehandeld en overleed uiteindelijk vrijdag aan de gevolgen van leukemie.

De moeder van Filip, Agnieszak, overleed in 2011 aan kanker, Filip was toen slechts 2 jaar oud. Eind vorig jaar kreeg de jongen te horen dat de kanker bij hemzelf was uitgezaaid naar zijn ingewanden en dat verdere behandeling zinloos.

Crowdfundactie

Filip’s vader, Piotr, zette vervolgens alles op alles om de allerlaatste wens van zijn zoontje in vervulling te laten gaan. Omdat moeder Agnieszka in Polen ligt begraven en ook het opgraven veel geld kost, begon hij een crowdfundactie om de benodigde 7500 euro op te halen. Piotr kon deze hoge kosten van de begrafenis niet betalen omdat hij zelf ook ernstige gezondheidsklachten heeft. Zo heeft hij maar één nier, een open rug en diabetes waardoor hij werkloos is.

Speciale begrafenis

Zijn inzamelingsactie was een groot succes: donateurs gaven Piotr maar liefst 47.000 euro voor de speciale begrafenis van zijn zoon. Afgelopen vrijdag overleed Filip in een ziekenhuis in Londen. “Mijn kleine jongen is nu heengegaan. Er zal voor altijd een leegte zijn in mijn hart, maar hij zal nooit vergeten worden en we zullen voor altijd van hem houden,” vertelt vader Piotr aan de Daily Mail.

“Ik ben enorm blij met alle financiële steun die we hebben gekregen. We kunnen hiermee Filips wens van een begrafenis met zijn moeder in vervulling laten gaan.”

Bron: Dailymail. Beeld: Facebook/iStock