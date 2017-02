De langlaufer die niet kan langlaufen: deze held verovert het internet

Niemand weet precies wat de Venezolaan Adrian Solano precies dacht toen hij zich inschreef voor een langlaufwedstrijd in het Finse Lahti. De 22-jarige had namelijk nog nooit echt op de latten gestaan – en dat was te zien.

Adrian sloeg zich al stuntelend en struikelend een weg over het parcours. Hij maakt een paar keer een flinke snoekduik en heeft de grootste moeite met zijn latten de heuvels te trotseren. Het hilarische tafereel leverde hem de dubieuze titel ‘slechtste skiër van de wereld op’.

Immigrant

Niet zo heel raar ook: voor zijn deelname aan de wedstrijd had Adrian namelijk nog nooit (lees: nog nooit) in de sneeuw getraind. Dat was wel het plan, maar toen hij zich aan de grens bij Frankrijk meldde als ‘professioneel skiër’ werd de arme jongen aangezien voor een illegale immigrant. Daardoor moest hij terug naar Venezuela en kon hij fluiten naar het trainingskamp waarvoor hij zich had aangemeld.

Apetrots

Dankzij een geldinzamelingsactie van de beroemde Fin Aleksi Valavuori kon hij nog wel op tijd bij de wedstrijd in Finland zijn. De Venezolaan laat zich echter niet zomaar klein krijgen. Zelf is hij apetrots op zijn prestatie. “Ik viel maar ik gaf niet op. Dat doet niet iedereen. En ik viel wel meer dan dertig keer.”

Adrian is inderdaad niet de beste langlaufer ooit, maar we geven hem een tien met een griffel voor zijn inzet en doorzettingsvermogen.

Bron: The Daily Mail. Beeld: KIJK