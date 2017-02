Het is alweer vijf jaar geleden dat prins Friso ernstig gewond raakte bij een lawineongeluk in Lech. Hij overleed een halfjaar later aan de gevolgen van zijn letsel. In Lech wordt de prins nog steeds herdacht, in de plaatselijke kerk.

Het is een prachtig gebaar: in de parochiekerk St. Nikolaus in Lech brandt een kaars voor de overleden prins. Het kaarsje staat op een zijaltaar in het oude kerkgebouw, naast zijn foto en een kaart met daarop vermeld wie Friso was en waarom hij in de kerk wordt herdacht (tekst gaat verder onder de foto).

Lech is nog steeds in shock

Burgemeester Ludwig Muxel van Lech zei eerder deze maand nog dat de schok over de dood van prins Friso “nog altijd diep” zit. De prins had vrienden en bekenden in de kleine dorpsgemeenschap en kwam al van kinds af aan in Lech.

Prins Friso werd op 17 februari 2012 getroffen door een lawine en overleed een kleine zes maanden later, op 12 augustus 2013.

Bron: ANP/Show.nl. Beeld: ANP.