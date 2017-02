Wát zeg je: op déze leeftijd zou je geen skinny jeans meer ‘mogen’ dragen

Je hebt onderzoek en je hebt onderzoeken. Er mag dan wel serieus onderzoek naar dit fenomeen gedaan zijn, maar dat je op deze leeftijd geen skinny jeans meer zou mogen dragen, vinden wij toch echt wel grote onzin. (tekst gaat verder onder video)

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: De lekkerste sex heb je pas na je 40e:

Tatoeages, selfies, naar de kroeg en festivals gaan: dat kan volgens dit onderzoek niet meer als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Voor dit onderzoek vulden 2000 Britten een vragenlijst in. Heel wetenschappelijk is het dan ook niet en het hele ‘onderzoek’ kunnen we dus gelukkig met een grote korrel zout nemen.

Skinny jeans

De mensen die meededen aan het onderzoek vinden met z’n allen dat als vrouwen ouder zijn dan 47 ze geen skinny jeans meer kunnen dragen. Een jaar daarvoor moeten ze al afscheid hebben genomen van hun lange lokken, want dat zou echt niet meer kunnen na 46. Denk je aan een tatoeage? Na je 38e kan dat echt niet meer en een avondje stappen is afgelopen als je ouder bent dan 44. Een selfie op z’n tijd? Ja, als je onder de 34 bent. De ergste misschien nog wel: als je ouder bent dan 40 kun je die ‘nieuwe’ technologie beter maar meteen opgeven, want dat ga jij echt allemaal niet meer begrijpen.

Frustratie

Goed, de mensen die dit ingevuld hebben, moesten denk ik even hun frustratie kwijt. Dit weekend gaan wij lekker de kroeg in en dragen we onze lange lokken los, trekken we een skinny jeans aan en maken we selfies met onze hypermoderne iPhones. Kunnen die Britten mooi iets anders gaan onderzoeken.



De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Huffingtonpost.co.uk. Beeld: iStock.