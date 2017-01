Circusleeuw wordt uitgehongerd voor knappe foto’s

Leeuw Magnus werd uitgehongerd om klein en schattig te blijven voor de foto’s… Maar kijk hem nu eens!

Volgens de makers van de video hierboven, was Magnus maar een paar dagen oud toen hij gescheiden werd van zijn moeder om door een Spaans circus als showdier te worden gebruikt. Normaal gesproken groeien leeuwen heel snel, maar Margnus kreeg alleen yoghurt en brood te eten, zodat hij klein en lief zou blijven voor de foto’s.

Magnus werd ziek en dus bracht de circuseigenaar hem naar een dierenarts om hem in te laten slapen. Zo erg! Gelukkig was er een groep mensen die daar een stokje voor staken. Magnus’ verschrikkelijke dieet weerhield de leeuw er niet alleen van om te groeien, hij had ook nog eens een aandoening aan zijn slokdarm opgelopen. Dat zorgde ervoor dat hij geen normaal voedsel meer op kon nemen.

Na een enorme operatie door een medisch team heeft Magnus nu zijn levenslust weer terug. In de video zie je hoe de leeuw van een bang katje uitgegroeid is tot een groot, speels dier. Nu maar hopen dat hij een goed leven krijgt.

Bron: Little Things. Beeld: iStock