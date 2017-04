Heel goed nieuws voor Léonie Sazias

Léonie Sazias is kankervrij. Haar operatie was succesvol. De oud-omroepster kan aan haar missie als Tweede Kamer-lid beginnen, meldt De Gooi en Eemlander.

Begin maart werd bekend dat Léonie aan darmkanker lijdt (zie ook video hierboven). Ze noemde de situatie toen ‘zorgelijk’. Na een eerste behandeling werd al vastgesteld dat er geen uitzaaiingen waren aangetroffen.

Momenteel is Léonie kankervrij, maar de behandeling is wellicht nog niet klaar. “Ik spreek nog met de oncoloog over preventieve chemotherapie, al zie ik dat eigenlijk niet zitten”, zegt ze in de krant.

Operatie

Bij de ingreep werd een stuk van dertig centimeter van haar darmen weggenomen. Daarvan ondervindt Léonie nog de gevolgen, ze zit nog regelmatig in haar rolstoel: “Het gaat steeds beter, al moet ik lange afstanden nog wel op wieltjes afleggen”.

Léonie Sazias stond voor de afgelopen Tweede Kamer-verkiezingen op de 2e plek van de lijst van 50Plus. De partij haalde 4 zetels en Sazias werd dus verkozen.

Henk Krol is maar wat blij dat Léonie de fractie binnenkort komt versterken:

Bron: Show.nl. Beeld: ANP

