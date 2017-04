Odette Schoonenberg had 3 verschillende soorten kanker tegelijk en besloot daarom een kookboek te maken voor lotgenoten. In Libelle’s tv-programma ‘Lepel vol liefde’ maakt ze met lotgenoten een maaltijd uit haar boek klaar. Deze aflevering: Jeroen is vader van 3 kinderen en kreeg vorig jaar te horen dat hij een zeldzame vorm van kraakbeenkanker heeft in zijn heup. Doordat hij zo weinig kon bewegen, kwam hij bijna 15 kilo aan. Nu is er 20 kilo af met hulp van Odette’s kookboek.

Benieuwd naar A Spoonful of Love, het het kookboek dat Odette maakte met behulp van radiotherapeutisch oncoloog Baukelien van Triest? Je bestelt hem hier

LEES OOK: