Déze leugen zou je altijd moeten vertellen als je alleen op reis bent

We hebben vroeger allemaal geleerd dat we niet mogen liegen, maar dít leugentje is echt een leugentje om bestwil. En nee, het gaat niet over de prijs van de kleding die je net nieuw hebt gekocht (zie video), het gaat om je eigen veiligheid.

Reis je weleens alleen? Dan is het niet slim om dat aan iedereen die je tegenkomt te vertellen. Dat geldt niet alleen voor een verre reis naar Thailand, maar ook al ben je een paar dagen in Groningen: niet iedereen hoeft te weten dat je alleen bent. Alleen ben je namelijk kwetsbaarder voor beroving of andere misdrijven. Een slim trucje: als iemand vraagt of je alleen bent dan zeg je dat je man of vriendin even terug is naar het hotel om iets op te halen.

100% veilig

Tuurlijk kun je op reis of onderweg ook echt wel een gezellig gesprek met iemand voeren, maar zodra je merkt dat het een beetje de verkeerde kant opgaat, kun je altijd nog besluiten om de ‘mijn man is nog in het hotel, ik moet maar eens terug gaan’-leugen er toch nog in te gooien. Als je echt voor 100% veilig wil zijn, dan kun je ook nog vragen om een tweede kamersleutel bij het inchecken. Maar dat gaat misschien wel een beetje ver.

Bron: Smartertravel.com. Beeld: iStock.