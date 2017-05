8 levenslessen die we hebben geleerd van ‘The Golden Girls’

Met weemoed denken we terug aan de tijd dat we ons nog iedere week konden verliezen in de levens van de 4 ‘Golden Girls’. Het is al meer dan 30 jaar geleden dat de serie met Dorothy, Rose, Blanche en Sophia op tv was, maar hun levenslessen komen nog altijd van pas.

1. Laat het leven niet aan je voorbij gaan

Laat niets je ervan weerhouden om je dromen waar te maken – zelfs een tijdelijk verblijf in bejaardentehuis Shady Pines niet. Haal alles uit het leven, en als je bang bent, onthoud dan deze wijze woorden van Dorothy: ‘Als je iets wilt, dan ga je ervoor’.



2. Laat je niet leiden door je emoties

Soms ben je misschien zó boos dat je het liefst iets irrationeels zou willen doen. En soms heb je alleen iets lekkers nodig om te kalmeren. Ben je boos, neem dan een momentje voor jezelf en bedenk even welke van deze 2 opties op de lange termijn de beste keuze is.

3. Eerlijkheid duurt het langst

Je gevoelens voor jezelf houden is net zo slecht als ontbijtgranen die vast blijven zitten tussen je kunstgebit. Dus zeg gewoon waar het op staat, hoe hard dat ook mag zijn.

4. Het is oké als het soms even alleen maar om jou draait

Soms wil je dat iemand naar al je problemen luistert. Of misschien wil je alleen maar even horen hoe mooi je nieuwe outfit is. Hoe dan ook, het is prima om af en toe de focus helemaal op jezelf te leggen. Zo lang je vriendinnen dat ook maar af en toe mogen doen.



5. Waardeer de kleine dingen

We kunnen niet allemaal winnen in de tv-show ‘Grab That Dough’, dus neem soms ook genoegen met de kleine dingen in het leven. Ze kunnen je het grootste geluk brengen.

6. Eten bevredigt meer dan romantiek

Liefde komt en gaat, maar eten is er altijd voor je en het zal je nooit teleurstellen.

7. Vriendschap is het belangrijkste in het leven

Een goede vriend zal je borgtocht betalen als je in de cel zit, omdat de politie dacht dat je een prostituee was. Ze zal je aanmoedigen om je droom te volgen om een cabaretier te worden. Ze zal je exen haten (en hun toupetje). En ze zal altijd naast je staan.

8. Oke, misschien is er toch nog iets belangrijker in het leven: CHEESECAKE.

Er is geen probleem in de wereld dat cheesecake niet kan oplossen.

Bron: People. Beeld: NBC.