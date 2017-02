Vandaag lanceert Libelle een eigen Kiescoach voor al haar lezeressen en andere vrouwen die nog twijfelen op welke partij zij moeten stemmen tijdens de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart.

Uit onderzoek van Libelle blijkt dat 46% van de lezeressen nog niet weet op wie ze gaat stemmen en dat ze zelfs méér twijfelt dan bij eerdere verkiezingen. Eén ding weten ze wel: 69% van de lezeressen is van mening dat Nederland toe is aan een vrouwelijke minister-president.

Aan het hart

Libelle helpt alle lezeressen om op 15 maart zonder twijfel het stemhokje in te gaan. Vanaf nu staat de Libelle Kiescoach online, speciaal gericht op onderwerpen die de Libelle-lezeres aan het hart gaan. Libelle bereikt maandelijks meer dan 4,2 miljoen vrouwen en weet (al meer dan 80 jaar) wat vrouwen beweegt, raakt en bezighoudt.

Slimme vragenlijst

Via Libelle.nl/kiescoach komt de lezeres er aan de hand van een slimme vragenlijst achter welke partij het beste bij haar en haar idealen past. De vragen gaan over thema’s die belangrijk zijn in het leven van de Libelle-lezeres, zoals gezondheidszorg, onderwijs, vrijheid van meningsuiting, veiligheid, vluchtelingenopvang en pensioenen.

De Libelle Kiescoach kwam tot stand in samenwerking met ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

