Jannet: “Ik heb het gevoel dat mijn overleden moeder voor een wonder heeft gezorgd”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Jannet, die kort na het overlijden van haar moeder beviel van haar kindje. Maar al snel werd haar zoontje erg ziek.

Met dank aan mijn moeder

“Afgelopen jaar is mijn moeder overleden. Ik was op dat moment acht maanden zwanger. Ik heb een afdruk van de echo van mijn kindje in haar kist gelegd en de naam van haar kleinzoon erop geschreven. Zo had ik het gevoel dat ze toch op de hoogte was. Veel tijd om te rouwen was er niet, want kort daarna beviel ik. De bevalling ging goed, maar helaas werd onze zoon Luuk na vijf dagen erg ziek en moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis. Geregeld bekroop mij de angst dat hij er tussenuit zou piepen. Hij werd alsmaar zieker en spuugde zelfs bloed. Luuk bleek een zeldzame aangeboren hartafwijking te hebben en moest zo snel mogelijk een openhartoperatie ondergaan. Alsof dat al niet erg genoeg was, kreeg hij last van leverfalen. Niet opereren betekende afscheid nemen van hem, wel opereren bracht enorme risico’s met zich mee. Tijdens het gesprek met de chirurg zakte de grond onder onze voeten vandaan. Dit kon toch niet, nadat ik net mijn moeder had verloren? Die avond heb ik naar boven gekeken en om een wonder gevraagd. De chirurg liet ons die middag weten dat hij wel ging opereren, omdat er zeker van was dat hij het anders niet zou overleven. Wij stonden volledig achter zijn besluit. De uren die toen volgden waren de spannendste en langste ooit. Toen kregen we het verlossende telefoontje: Luuk had de operatie goed doorstaan. De tijd daarna was nog best spannend, maar onze zoon heeft zich erdoorheen geslagen. Ik heb het gevoel dat mijn moeder voor een wonder heeft gezorgd.” – Jannet Munsterman

Beeld: iStock