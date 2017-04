Libelle Zomerweek is het Cross Media Event van het jaar 2017

Taart op de redactie! Libelle Zomerweek is verkozen tot het beste Cross Media Event van het jaar, en daar zijn wij natuurlijk erg trots op.

Want er wordt al weken hard gewerkt aan de voorbereidingen, zodat de Zomerweek gegarandeerd een groot succes wordt. Hoe dat er backstage aan toegaat, zie je in de video.

Hoofdredacteur Hilmar mocht woensdagavond tijdens het Cross Media Diner in het Compagnietheater in Amsterdam de prijs in ontvangst nemen. En dan is het over drie weken eindelijk zover: op 15 mei kan de Libelle Zomerweek écht beginnen. Op het Almeerderstrand zal het zeven dagen lang, van 10.00 tot 18.00 uur één groot feest zijn.

De 21e editie van de Libelle Zomerweek heeft als thema ‘het Grote Geluk’. In Libelle’s Gelukscafé geven onder andere Jörgen Raymann, Hugo Borst en Mylou Frencken hun eigen invulling aan dit onderwerp. Artiesten als Do, Charly Luske, Lange Frans en Diggy Dex treden op en naast de verschillende workshops zijn er elke dag modehows, quizzen en muziek.

De Libelle Zomerweek vindt van 15 tot 21 mei, elke dag van 10.00 tot 18.00 uur, plaats op het Almeerderstrand in Almere. Er zijn nog kaartjes beschikbaar.



Beeld: Instagram