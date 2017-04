Lichaam van ‘Amerikaanse Maddie McCann’ na 5 jaar teruggevonden

De Amerikaanse Isabel Celis was slechts 6 jaar oud toen ze in 2012 uit haar slaapkamer verdween. De politie zocht dag en nacht haar het meisje, maar zonder resultaat. Nu 5 jaar later heeft de lokale politie haar lichaam teruggevonden.

Dat melden verschillende lokale media.

Isabel werd voor het laatst door haar vader gezien op 20 april, vlak voor ze ging slapen. Toen haar vader de volgende ochtend bij haar ging kijken lag ze niet in bed. Wel ontdekte hij dat er een raam in haar kamer open stond.

Ontvoering

De politie behandelde de zaak als een ontvoering. Zo verklaarde een van de buren dat ze die ochtend de honden hoorde blaffen, gevolgd door enkele mannenstemmen. De politie begon meteen met een grootschalige zoekactie, maar die leverde niks op. Zo’n 18 maanden na haar verdwijning werd er opnieuw een zoektocht gestart. De politie keek meer dan 2.200 tips na, maar nooit werd er een naam van een verdachte genoemd.

Maddie McCann

Isabel’s ouders gaven echter nooit op en waren te zien in verschillende internationale media, terwijl ze de ontvoerder smeekten om hun dochter terug te geven. De vergelijkingen met de zaak van de Britse Maddie McCann, die ook plots verdween uit een vakantiehuisje, waren onmiskenbaar.

Woestijn

De stoffelijke resten van Isabel werden uiteindelijk een maand geleden in de woestijn ontdekt. Maar pas na uitgebreid onderzoek konden forensische experts met zekerheid vaststellen dat het om Isabel ging. Volgens officier Chris Magnus werd het lichaam niet toevallig ontdekt, hij wil echter verder niets kwijt over de doodsoorzaak van het meisje.

Verder onderzoek

“Dit is niet hoe we hadden gehoopt dat deze zaak zou eindigen. Maar dit betekent niet het einde. We zijn nog druk met het onderzoek bezig.” Magnus wil verder ook geen details geven over hoe de politie het lichaam van Isabel heeft gevonden.

Rouwen

Isabel’s familie is aangeslagen door het nieuws en kwam met de volgende boodschap: ”We willen de mensen uit onze omgeving bedanken voor alle steun, voor elke minuut waarin ze mee zochten naar onze dochter. Jarenlang, zonder de hoop op te geven. Het heeft niet mogen zijn. Nu is het aan ons om te rouwen.”

Bron: The Sun. Beeld: Facebook/iStock