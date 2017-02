Lief: deze kapper doet elke ochtend het haar van zijn vrouw

De Amerikaanse Matt Fugate is dé kapper van de sterren. Van Blake Lively en Karlie Kloss tot Lea Michele: hij heeft ze allemaal in zijn kappersstoel gehad. Toch heeft Matt één favoriete klant, en dat is zijn vrouw Lauren. Elke ochtend neemt hij de tijd om het haar van zijn vrouw in model te brengen.

Waarom? Het is voor het stel dé manier om quality time met elkaar door te brengen.

Voornemen

Matt en Lauren wonen in New York en hebben allebei een drukke baan. Omdat ze bijna elke dag tot ’s avonds laat van huis zijn zien ze elkaar minder vaak dan ze zouden willen. Het stel besloot daarom om 2017 met een goed voornemen te starten: ze zouden voortaan een half uur vroeger opstaan en deze tijd gebruiken om wat quality time met elkaar door te brengen.

Kapsels

Nu, bijna 2 maanden later, lijkt het erop dat dit goede voornemen goed heeft uitgepakt. Matt en Lauren brengen meer tijd met elkaar door én Lauren heeft nooit meer een bad hair day! (even scrollen voor de foto’s)

Bron: Allure.com. Beeld: Instagram