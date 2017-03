Geweldig liefdesnieuws voor William Spaaij

Voor de nieuwe musical ‘Hair’ (waarin hij verdacht veel aan Tarzan doet denken, waar of niet?) geeft William Spaaij een interview. Daarin vertelt hij enthousiast dat hij en zijn vriendin Daisy een volgende stap hebben genomen in hun relatie.

In de video hierboven vertelt hij daarnaast dat hij gelooft in de vrije liefde. Daisy en William zijn sinds zomer 2016 bij elkaar.

Daisy Duin is ook actrice en maakte haar debuut in de muscial Grease. William, die je kunt kennen van Footloose en Mary Poppins, had jarenlang een relatie met Noortje Herlaar. Die relatie ging vorig jaar uit. Noortje is alweer een tijdje gelukkig met Barry Atsma.

Bron: Show.