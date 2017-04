Lieke van Lexmond bevallen van tweede zoon

Prachtig babynieuws op deze mooie zondag: Lieke van Lexmond is vannacht bevallen van haar tweede zoon.

Ze maakt het nieuws zelf bekend via Instagram. Bij de foto, waarop ze samen met haar vriend Bas naar het kleine mannetje kijkt, schrijft ze: “Afgelopen nacht, 2 april 2017, was magisch. Onze tweede grote liefde: ‘Zef Hans Boudewijn van Veggel’ landde in ons midden. We zijn tot over onze oren verliefd op onze prachtige zoon en broer van Vik.”

Ook dit keer koos het stel voor een naam met 3 letters: dat is traditie in de familie van Bas. Verder is het jochie vernoemd maar zijn opa’s: Bas’ vader heet Hans, Liekes vader Boudewijn. Veel geluk met z’n viertjes!

Bron: AD.nl.