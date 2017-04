Lieke van Lexmond (35), die afgelopen zondag beviel van haar tweede zoontje Zef, vertelt in bovenstaande video over haar bevalling én hoe het is om nu in zo’n mannenhuis te wonen. De presentatrice zag behoorlijk op tegen de bevalling, omdat haar eerste keer heftig verliep.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP