Hilarisch nieuw lijflied voor vrouwen met grote borsten

The Partysquad zong ooit “Er zijn chickies met dubbel D’s in de tent.” Nu hebben die chickies met grote borsten een eigen lied, of eigenlijk een anthem, dat een stúk grappiger is.

De Netflix-serie Crazy Ex Girlfriend heeft een heleboel liedjes waar je hard om kunt lachen, maar dit is (vooralsnog!) de beste. In het 2 minuten durende filmpje worden de voor-, maar vooral nádelen van grote borsten uit de doeken gedaan. Zo kun je kunt niet ver rennen omdat ze zo zwaar zijn als het hoofd van een peuter, maar je ziet er wél superfly uit in een shirtje…