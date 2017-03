Lily Collins schrijft emotionele open brief naar haar vader

Lily Collins is in een open brief in haar nieuwe boek heel openhartig over haar relatie met haar vader Phil Collins. “Ik vergeef je dat je er niet altijd was”, schrijft ze. Phil woont nu wel weer in Amerika, net als zijn dochter (zie video).

In haar nieuwe boek over haar strijd tegen anorexia en boulimia vertelt ze ook over haar jeugd en vooral het opgroeien zonder haar vader. In het boek schrijft ze een brief naar haar vader Phil waarin ze hem vergeeft dat hij ‘niet de vader is die ik had verwacht’ en hoopt dat ze samen verder kunnen. “Ik vergeef je dat je er niet altijd was wanneer ik je nodig had”, schrijft ze. Toen Lily 5 was gingen haar ouders uit elkaar en verhuisde haar vader naar Zwitserland terwijl zij met haar moeder naar Los Angeles verhuisde.

Keuzes

“Het lijkt misschien te laat, maar dat is het niet”, gaat ze verder. “Er is nog zoveel tijd om samen verder te gaan. We maken allemaal keuzes en ook al waren niet al jouw keuzes goed, we kunnen het verleden niet veranderen.” De dochter van Phil Collins vertelt dat ze aan het leren is om te accepteren wat haar vader heeft gedaan en hoe boos en verdrietig ze daardoor was. Ook zegt ze dat ze heel onzeker is geworden door de problemen met haar vader. “Ik kon de pijn rondom de scheiding niet verdragen”, zegt ze daarover. Toch wil ze weer een band opbouwen met haar vader.

Happy birthday dad! Thank you for inspiring me to tell stories, pursue my dreams, and live my life #Unfiltered. No matter how old I get, I’ll always be your lil Lil and want to help you blow out your candles. Love you to the moon and back again… Een bericht gedeeld door Lily Collins (@lilyjcollins) op 30 Jan 2017 om 2:08 PST



