Lily (2) heeft down, maar dat houdt haar niet tegen haar droom waar te maken

Al sinds haar geboorte zijn Lily en haar ouders lid van de organisatie ‘Upwards with Downs‘, die mensen met down alle kansen wil bieden hun dromen waar te maken. Modeketen Matalan zocht contact met de organisatie omdat ze graag een kind met een beperking in hun reclames wilden laten schitteren om zo diversiteit te stimuleren. En zo kwam het dat Lily inmiddels in 217 Matalan-winkels hangt met een mooie poster.

Ouders Vicki en Eddie zijn supertrots: “Lily laat zien dat ‘beauty’ er in allerlei maten en vormen is. We zijn ontzettend trots op haar en op wat ze heeft bereikt.” Zodra de posters opgehangen werden in de winkels, nam het gezin een kijkje. Lily herkende zichzelf direct en poseerde trots op de schouders van haar vader. Matalan laat weten dat Lily het geweldig heeft gedaan en dat ze blij zijn dat de foto’s haar bevallen. Overigens is het niet voor het eerst dat de keten een kindje met down in de campagne heeft. In 2016 mocht de 4-jarige Rosie op de foto nadat haar moeder een brief had geschreven waarin ze vroeg om meer diversiteit.

Bron: Independent. Beeld: Twitter Matalan