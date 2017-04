Linda de Mol is dankbaar voor alle support bij het lijnen

De tweede week lijnen zit erop voor Linda de Mol en ze is niet ontevreden over de voortgang. Wat de presentatrice enorm helpt, is het feit dat zoveel mensen haar steunen. Wildvreemden op straat, collega-BN’ers, haar familie. Dochter Noa heeft heel lief ook alle suiker in de ban gedaan en vriendlief Jeroen knabbelt ook gezellig mee met de rauwkost. En zoon Julian? Die deed iets heel liefs voor zijn moeder.

Het lijnen ging dus lekker, maar het sporten ging deze week wat minder fijn bij Linda. In onderstaande video zie je waarom! En daarin laat Linda ook zien hoeveel ze weegt bij weegmoment nummer 3:

Libelle Lijnt Lekker

Bron en beeld: Kijk