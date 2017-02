Linda de Mol vertelt over het verlies van haar moeder

Eind december overleed Hannie, de moeder van Linda de Mol, op 82-jarige leeftijd. Het verliezen van haar moeder – nadat haar vader in 2013 stierf – viel de presentatrice zwaarder dan gedacht. “Je beide ouders verliezen, geen kind meer zijn, ook al ben je 52, hakt erin.”

Linda’s moeder leed aan de ziekte van Alzheimer en kon op het laatst niet mee praten, zelfstandig eten en lopen. In de editorial van de nieuwste editie van LINDA. magazine schrijft de presentatrice: “Hoe vaak heb ik niet gedacht als ik met een grote knoop in mijn maag bij haar de deur uit liep: ik wou dat ze niet meer wakker werd, ze had dit nooit zo gewild. Maar toen de dag kwam, was er geen opluchting. Alleen maar een grote bak verdriet.”

Koektrommel

Het moeilijkst had Linda het met het leeghalen van haar ouderlijk huis. “Zo kom ik thuis, hard huilend, met een tijgerjasje, een ouwe koektrommel en de urn van mijn vader onder mijn arm geklemd. Jeroen vangt me op. En dan moet ik door mijn tranen heen ook wel lachen. En ik weet: het zit ’m niet in de spullen, maar in de honderden herinneringen.”

Linda’s editorial is te lezen in LINDA. 151, vanaf vandaag in de winkel.

Bron: LINDA, Shownieuws. Beeld: ANP, Shownieuws