Lizzy (15) laat zien dat een ballerina niet ultraslank hoeft te zijn

Deze video waarin de 15-jarige Lizzy Howell een reeks pirouettes laat zien is mateloos populair op internet. Waarom? Omdat ze bewijst dat je als balletdanseres helemaal niet petit en fragiel hoeft te zijn. Hoe verfrissend!

De Amerikaanse Lizzy plaatste de video een maand geleden op haar Instagram-pagina, maar pas recentelijk is hij opgepikt door verschillende (sociale) media. In een interview met Buzzfeed zegt de tiener dat ze niet in het hokje ‘plussize-danseres’ gestopt wil worden. “Als ik kan wat iedereen kan, waarom zou ik dan in aan apart hokje geplaatst moeten worden?” En zo is het!

Bron: Buzzfeed. Beeld: iStock