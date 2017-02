Lustkapper (22) opgepakt in Eindhoven

De politie heeft een 22-jarige man uit Eindhoven opgepakt omdat hij ongevraagd haren van een jonge vrouw zou hebben afgeknipt.

De vrouw zat vorige maand op een bankje op het Centraal Station in Eindhoven, toen de verdachte onverwacht met een schaar een flink stuk haar afknipte. Iemand die zoiets doet wordt ook wel een ‘lustkapper’ genoemd. De dame in kwestie deed meteen aangifte.

Camerabeelden

De politie kwam de zogenaamde lustkapper op het spoor na het bekijken van camerabeelden rondom het Brabantse treinstation. Het blijkt dat de man vorig jaar al eerder plukken haar afknipte van vrouwen in de omgeving van Eindhoven.

“Blijf van mijn kind af!”

Ook op andere plekken wordt soms melding gemaakt van zogenaamde lustkappers. Zo trok vorige week een moeder uit Berkel en Rodenrijs aan de bel omdat een man ongevraagd het haar van haar dochter had afgeknipt. ‘Mijn dochter is er echt ontdaan over! En verder blijf je gewoon met je klauwen van mijn kind af!’ schreef de moeder op Facebook.

Winkelende vrouwen

Vorig jaar was er in Utrecht ook een lustkapper actief. Hij knipte het haar af van winkelende vrouwen. Op camerabeelden was te zien hoe hij het haar van vrouwen afknipte. Toen de politie dreigde om hem herkenbaar in beeld te brengen, meldde hij zich.

