Lyla (5) heeft het onkambaar haar-syndroom

De 5-jarige Lyla heeft een aandoening die maar 100 mensen in de wereld hebben: het onkambaar haar-syndroom. Haar spierwitte haren worden maar zelden gekamd omdat het simpelweg té veel pijn doet.

De pijn wordt veroorzaakt doordat de haarzakjes van het Britse meisje niet rond (steil haar) of ovaal (krullen of kroeshaar), maar hartvormig zijn. Hierdoor staan haar haren constant recht overeind en lukt het niet om ze plat langs haar hoofdje te laten hangen.

Lyla-Grace has gravity-defying hair like Albert Einstein thanks to a rare genetic condition which makes her locks impossible to brush pic.twitter.com/Ojw7zAsWvX — SWNS RealLifeStories (@SWNSRealLife) 3 april 2017

Een egeltje

Moeder Alex en vader Mark (allebei steil en bruin haar, net als hun 2 andere dochters) hebben ontelbaar veel verschillende haarproducten geprobeerd om het haar van het meisje een beetje fatsoenlijk te stylen, maar hun dochtertje blijft eruitzien als een afstammeling van Albert Einstein, die het syndroom ook gehad schijnt te hebben. “Toen Lyla nog klein was stond haar haar omhoog als de stekels van een egeltje, een wit afrokapsel”, vertelt moeder Alex aan The Sun. “Sommige mensen lachen erom en zeggen: zo ziet mijn haar eruit als ik uit bed kom.”

Borstel

Maar het onkambare haarsyndroom is helaas erger dan alleen een rommelig kapsel. “Het is heel moeilijk om er een borstel doorheen te krijgen en ze huilt wanneer ik dat doe. Soms wil ik het er bijna afscheren om haar uit haar lijden te verlossen.” Toch is moeder Alex ook trots op haar bijzondere dochter. “We vertellen haar iedere dag dat ze van haar haar moet houden omdat het zo bijzonder en mooi is.”

Lyla-Grace Barlow’s frizzy look is the result of an extremely rare medical conditionhttps://t.co/quJZus70XQ — The Post Express (@thepostexpress) 2 april 2017

Bron: The Sun. Beeld: iStock