Dit gebeurde er écht toen ik een maand lang Weight Watchers uitprobeerde

Julie Case worstelt al jarenlang met haar gewicht. Ze is dik geweest en ze is dun geweest, maar blijft steeds maar jojoën. Daarom besloot ze een maand lang te proberen om af te vallen met Weight Watchers zodat die broek toch weer dicht kan (video).

Aan Goodhousekeeping vertelt ze haar hele verhaal. Ze begint haar verhaal door aan te geven dat ze volgens haar BMI ‘overgewicht’ heeft. Dé reden dat ze van zichzelf moet afvallen. Het zou ervoor zorgen dat ze lekkerder in haar vel zou zitten, haar kleding beter zou passen en ook zou het beter voor haar gewrichten zijn. Daarnaast wil ze voordat ze in de overgang komt de kilo’s voor eens en voor altijd kwijt zijn. Hoe ze dat wil bereiken? Met Weight Watchers. Ze probeerde het een maand en vertelt aan de Engelse website hoe haar dat is bevallen.

Punten

Weight Watchers beoordeelt iedereen eerst op leeftijd, gewicht, lengte en geslacht en bepaalt op die manier hoeveel iemand mag eten om af te vallen op een ‘veilige snelheid’. Je krijgt een dagelijks aantal punten toegewezen die je ‘uit mag geven’ aan eten. Eten met suiker en veel vet kost je veel punten en sommige soorten groenten en fruit kosten je geen punten. Dit kun je bijhouden in een boekje of via de website of app. Je kunt je laten wegen tijdens bijeenkomsten, maar dit kun je ook gewoon thuis doen. Hoeveel je afvalt (of aankomt) heeft ook weer invloed op hoeveel punten je krijgt.

Drankjes

De vrouw begon haar afvalrace met 70 kilo. Dat was voor haar zwaarder dan ze wilde zijn. Met dat gewicht kreeg ze 30 punten per dag. De eerste week begon ze fanatiek met punten tellen. De eerste dag gebruikte ze 33 punten van de 30 en de tweede dag werd ze te laat wakker om nog naar de sportschool te gaan. Vervolgens ging ze met een vriendin naar de bar en dronk ze een aantal drankjes, in plaats van een gezond diner te eten. Dat kon dus nog wel beter.

Verjaardag

De tweede week begon ze met gewichtsverlies, maar met de 700 gram die ze kwijt was, naam ze geen genoegen. Ze ging goed van start door tijdens een afspraak in een restaurant een salade te bestellen. Maar helaas, ze was die deze week jarig wat voor veel extra punten zorgde. Om dat nog een beetje goed te maken, ging de vrouw wel extra vaak sporten in het weekend. In de derde week heeft ze het eindelijk onder de knie. Ze weet hoe ze haar punten goed in moet zetten met groente en fruit.

Controle

Vier weken later heeft ze toch al echt wat bereikt en kan de vrouw al zeggen dat het snacken ’s avonds verleden tijd is. Honger? Daar heeft ze geen last meer van. Dat heeft volgens de vrouw alles met het puntensysteem te maken. Je bent je er daardoor heel bewust van wat je eet. Daarnaast sport ze nu regelmatig en houd ze zich daardoor goed aan haar punten. Met als resultaat: na vier weken is ze al meer dan 2 kilo kwijt. Dat betekent niet dat ze nu opeens een heel strak lichaam heeft, maar de vrouw zegt dat ze het nu wel onder controle heeft. “Het doel is om het nu vol te houden en na 6 tot 8 weken mijn doel te behalen”, sluit ze af.

