Maarten van der Weijden opnieuw vader geworden van dochtertje

Babynieuws voor Maarten van der Weijden en zijn vrouw Daisy! Gisteren zijn ze opnieuw ouders geworden van een dochtertje: Robien.

Op Facebook deelde Maarten een foto van zijn pasgeboren dochtertje. Daar schrijft hij bij: “Vanochtend is Robien van der Weijden geboren. We voelen ons zielsgelukkig en dankbaar hoeveel moois het leven ons geeft.” Toen Maarten in augustus bekend maakte dat ze weer zwanger waren, vertelde hij dat hij heel dankbaar is dat hij opnieuw vader mag worden. “Toen ik leukemie had, dachten de dokters dat ik niet vruchtbaar zou blijven”, zei hij toen. Maarten en Daisy hebben samen al dochter Phileine van 2 jaar oud.



Bron: Show.nl. Beeld: Facebook.