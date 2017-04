Machinist heeft slapeloze nachten om ‘gevaarlijke grap’ jongen

Machinist Janine Hoogeveen uit Coevorden schrijft een emotioneel bericht op Facebook aan het jongetje van een jaar of 10 dat ze ineens op het spoor zag staan. “Ik zou willen slapen, maar het lukt me niet omdat jij me heel erg hebt laten schrikken.”

Het jochie wilde stoer doen voor het groepje vrienden waarmee hij was en bezorgde Janine zo de schrik van haar leven: “Heb jij enig idee wat er had kunnen gebeuren??? Stel dat je tijdens het wegrennen was gestruikeld! Hadden je vriendjes het ook grappig gevonden als dat was gebeurd en ik je voor hun ogen had overreden?”

De machinist hoopt dat de jongen in kwestie haar verhaal leest en het nooit meer in zijn hoofd haalt om een dergelijke stunt nog eens uit te halen. “Het spoor is geen speelplaats!!! Ik hoop dat je dit leest en dat je, ondanks je jonge leeftijd, beseft wat er fout had kunnen gaan en wat de gevolgen voor jou, je familie, je vriendjes én voor mij waren geweest.”

Janine vervolgt: “Jij ligt nu hoogstwaarschijnlijk veilig in je bedje te slapen. Gelukkig maar!”

Wellicht gaat haar bericht de knul bereiken als het viral gaat: de post is inmiddels bijna 800 keer gedeeld. Wij zijn benieuwd!

Janine (links op de foto).

