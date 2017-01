Man deelt foto van vrouw waar een emotioneel verhaal achter zit

Op het eerste gezicht lijkt het kiekje dat deze man deelt een normaal plaatje van een vrouw in bed, maar het verhaal dat erachter schuilt, vertelt iets anders.

Op de foto ligt de vrouw naast een stapel boeken te slapen. Waarom? Omdat ze op 38-jarige leeftijd in haar tweede jaar van de universiteit zit. De man schrijft daarnaast onder de foto: “Ze heeft 2 kinderen van 10 en 15 en is ook 2 keer het slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Zo vind ik haar vanochtend in bed. Ik ben zo trots op haar dat is wel in tranen kan uitbarsten. We hebben vandaag gekeken naar een trouwring en ik weet nu al dat dat de beste beslidding van mijn leven zal zijn.” Dat wetende, krijgt de foto ineens een hele andere lading.

2 miljoen

De foto werd geplaatst op de site Imgur en werd daar al snel door veel mensen opgepikt. Inmiddels is de foto al meer dan 2 miljoen keer bekeken. Veel mensen reageren onder de foto dat hij met haar moet trouwen en haar altijd goed moet blijven behandelen omdat ze al zoveel heeft meegemaakt.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Vader maakt elke dag een foto van zijn zwangere vrouw, maar eigenlijk stelen de honden de show



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.