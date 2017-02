Man komt hartverscheurend briefje tegen in tweedehands auto

Alles wat je tweedehands koopt heeft een voorgeschiedenis. Zo ook de tweedehands auto die Kevin Duke onlangs voor zijn dochter kocht. Een paar weken na de aankoop vond Kevin in het handschoenenkastje van de auto een briefje met een aangrijpend verhaal.

De tekst gaat verder na de video





“Tot mijn verbazing vond ik een envelop met een brief”, vertelt hij op Facebook. “Ik ga er niet om liegen, ik heb een paar traantjes gelaten.” In de brief van Sabrina leest hij alles over de bijzondere voorgeschiedenis van de auto.

Huisbrand

“Ik wil u laten weten dat u een heel bijzondere auto gekocht heeft. De auto was van mijn moeder. Zij kwam om in een huisbrand op 25 februari 2015, samen met mijn 6-jarige dochtertje en mijn tante. De laatste keer dat mijn moeder met deze auto reed, was op de dag dat ze ons verliet. Ze ging shoppen met mijn dochter en daarna gingen ze naar de kapper”, stond in de brief.

Niet boos

Omdat de auto een van de laatste herinneringen is die Sabrina aan haar moeder heeft, zou ze hem dolgraag willen houden. Door problemen met de verzekering kan dit echter niet. Maar dat neemt ze de nieuwe eigenaar niet kwalijk. “Ik ben niet boos op jou. Ik hoop dat dit de beste auto is die je ooit hebt gehad. Ik hoop dat hij nog honderd jaar meegaat. Ik hoop dat er vele kindjes op de achterbank zullen plaatsnemen, met speelgoed en al. Mijn gezin vulde deze auto met veel liefde en andere plakkerige dingen.”

Geld inzamelen

Kevin besloot de bijzondere brief op Facebook te delen, en het duurde niet lang voordat Sabrina hem in haar tijdlijn voorbij zag komen. Ze laat weten overweldigd te zijn door alle positieve reacties en veel respect te hebben voor Kevin. Inmiddels is er online een pagina aangemaakt om geld in te zamelen zodat Kevin een andere auto voor zijn dochter kan kopen en Sabrina die van haar met alle herinneringen terug kan krijgen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: News.com.au. Beeld: iStock/Facebook